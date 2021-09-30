Мяч Дрейера в ворота «Урала» номинирован на приз лучшему голу месяца в РПЛ

Российская премьер-лига (РПЛ) назвала имена претендентов на звание лучшего гола месяца. Всего номинированы восемь игроков, отметившихся красивыми забитыми мячами.

Среди кандидатов на приз есть полузащитник «Рубина» Андрес Дрейер. В номинацию принят его дебютный гол в составе казанской команды в ворота «Урала» (4:0), когда хавбек отправил мяч в сетку уральцев ударом пяткой после передачи Хвичи Кварацхелии.

Конкурентами Дрейера также станут голы двух бывших игроков «Рубина» — Дениса Макарова за «Динамо» в игре с «Нижним Новгородом» (1:2) и Сильвие Бегича за «Крылья Советов» в матче против «Ростова».

Кроме них в номинацию включены Франсуа Камано («Локомотив»), Виталий Лысцов («Ахмат»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Малком и Клаудиньо (оба — «Зенит»).

Лучший гол будет выбран по итогам голосования среди болельщиков, экспертов РПЛ и канала «Матч Премьер».

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