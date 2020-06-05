На месте свалки у села Прости в Татарстане появится рекреационная зона

Глава Минэкологии РТ Александр Шадриков в прямом эфире о ходе реализации национального проекта «Экология» прокомментировал рекультивацию свалки у села Прости Нижнекамского района.

«Сегодня ведется реконструкция полигона — в общей сложности 37 га. Все будет убрано, также планируется реабилитация речки, которая там раньше была, а затем последует посадка деревьев. В конечном итоге на этом месте будет рекреационная зона».

Главинвестстрой РТ в мае опять объявил тендер на рекультивацию самой проблемной свалки Нижнекамского района. Начальная стоимость контракта вновь составляет 564 млн рублей. Предыдущий конкурс был объявлен в апреле. Предполагалось, что работы начнутся уже в мае, а полностью закончить процесс рекультивации предполагалось только в 2022 году. Однако тендер был отменен почти сразу.