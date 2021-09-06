Правительство расширило перечень пунктов пропуска для въезда в Россию по электронной визе

Фото: Максим Платонов (архив)

Правительство России расширило перечень пунктов пропуска через государственную границу страны по единой электронной визе. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

К автомобильным пунктам пропуска для въезда и выезда иностранцев теперь отнесены также Брусничное, Верхний Ларс и Торфяновка. К воздушным пунктам пропуска правительство добавило аэропорты: Кневичи во Владивостоке, Баландино в Челябинске, Кадала в Чите, Хомутово в Южно-Сахалинске. Кроме того, этот список пополнился аэропортами Сочи и Иркутска.

Распоряжением Кабмина также созданы речные пункты пропуска. К ним приписан Хабаровск.

скриншот распоряжения правительства России от 03.09.2021 №2440-р

Напомним, в России с 1 сентября 2021 года увеличили до одного года срок действия обыкновенных частных виз для близких родственников россиян. К таковым отнесены супруги, родители и усыновители, дети и супруги детей, братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки.

В новой редакции визового положения также указывается, что обыкновенная частная виза в РФ может быть однократной или двукратной на срок до трех месяцев либо многократной на срок до года.

Татьяна Демина