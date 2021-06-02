Рейтинг фейков о коронавирусе: россиян заинтересовали водочные ингаляции

Аналитики «Яндекс.Кью» и специалисты РАНХиГС и НЦМУ «Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала» составили список фейков о пандемии коронавируса и выяснили, как менялась их популярность за полтора года. В их число включили не только новости, но и домыслы, заблуждения и народные рецепты для лечения.

По данным исследования, самая популярная тема слухов — это время вакцин. Этой теме посвящено 39% зафиксированных постов и репостов. На втором месте идут советы по лечению. Например, что от коронавируса можно вылечиться имбирем, водочными ингаляциями — их доля составила 23% от общего объема фейков.

Весь период пандемии был популярен слух о русском враче Юре, который якобы работал в Ухани и знает способы работы с коронавирусом. Также в Сети расходятся истории россиян из-за рубежа: «письмо Полины» и доктора Колосова из Италии.

По числу запросов в поиске «Яндекса» лидируют слухи об эффективности «Арбидола» и азитромицина против коронавируса. Из народных способов лечения россиян больше всего заинтересовали водочные ингаляции. Затем идут по популярности употребление имбиря и теплого напитка на основе соды.

Фото: realnoevremya.ru

Несколько дней назад в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело о фейках из-за сообщений о врачах-убийцах. Фахриддин Мирзомуратов из Балахнинского района области опубликовал видео, в котором утверждал, что заболевшие коронавирусом не должны звонить в скорую помощь, «а то всех вас увезут и убьют». Подозреваемый утверждал, что врачи убивают пациентов одним уколом.

Ольга Плешкова