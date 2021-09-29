В Татарстане от коронавируса умерли еще четыре человека
В Татарстане подтвердились еще четыре летальных случая от коронавируса, сообщили в республиканском Минздраве.
От инфекции скончались мужчина 1937 года рождения, три женщины 1924, 1948 и 1953 годов рождения. Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
Всего в республике зарегистрировано 743 летальных случая.
Вчера в Татарстане подтвердились еще три случая смерти от коронавируса. Умерли две женщины 1949 года рождения и один мужчина 1941 года рождения.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым