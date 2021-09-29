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В Татарстане от коронавируса умерли еще четыре человека

17:41, 29.09.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане от коронавируса умерли еще четыре человека
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане подтвердились еще четыре летальных случая от коронавируса, сообщили в республиканском Минздраве.

От инфекции скончались мужчина 1937 года рождения, три женщины 1924, 1948 и 1953 годов рождения. Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Всего в республике зарегистрировано 743 летальных случая.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в Татарстане подтвердились еще три случая смерти от коронавируса. Умерли две женщины 1949 года рождения и один мужчина 1941 года рождения.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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