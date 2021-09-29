Исследование: в Казани выросло число жителей с антителами к коронавирусу

Фото: Максим Платонов (архив)

У жителей Казани стали чаще выявлять антитела к коронавирусу. В сентябре текущего года средний суточный процент положительных результатов тестирования на антитела класса G (IgG) составил 85,3%, в то время как по итогам марта 2021-го он не превышал 35%.

В Набережных Челнах наблюдается аналогичная тенденция. Средний суточный процент положительных результатов тестов на антитела к коронавирусу за сентябрь составил 72%. Для сравнения, по итогам марта в автограде антитела накопительным итогом обнаружили в 48,7% случаев.

Растет число жителей с антителами к COVID-19 и в других крупных городах России. Так, средний суточный процент положительных результатов в сентябре 2021 года в Екатеринбурге составил 81,4%, в Нижнем Новгороде — 77,9%, в Челябинске — 77,3%, в Новосибирске — 74,9%, в Самаре — 73,2%, а в Ростове-на-Дону — 66,4%. Такие данные сообщили в компании «Инвитро» по результатам проведенного мониторинга.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане по состоянию на 29 сентября зарегистрировано 26 999 случаев COVID-19. Выздоровел от коронавируса за весь период 23 191 человек.

Татьяна Демина