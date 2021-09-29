Новости общества

13:22 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане сегодня зарегистрировано 57 новых заболевших коронавирусом

11:52, 29.09.2021
В Татарстане сегодня зарегистрировано 57 новых заболевших коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане выявлено 57 новых заболевших коронавирусом. Всего в республике зарегистрировано 26 999 случаев заболевания.

По данным оперштаба, в республике выздоровел 23 191 человек, из них 28 — за минувшие сутки.

Пандемия унесла жизни 739 татарстанцев, из которых трое умерли за последние сутки.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также