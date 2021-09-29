В Татарстане сегодня зарегистрировано 57 новых заболевших коронавирусом
В Татарстане выявлено 57 новых заболевших коронавирусом. Всего в республике зарегистрировано 26 999 случаев заболевания.
По данным оперштаба, в республике выздоровел 23 191 человек, из них 28 — за минувшие сутки.
Пандемия унесла жизни 739 татарстанцев, из которых трое умерли за последние сутки.
Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».
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