В Татарстане сегодня зарегистрировано 57 новых заболевших коронавирусом

В Татарстане выявлено 57 новых заболевших коронавирусом. Всего в республике зарегистрировано 26 999 случаев заболевания.

По данным оперштаба, в республике выздоровел 23 191 человек, из них 28 — за минувшие сутки.

Пандемия унесла жизни 739 татарстанцев, из которых трое умерли за последние сутки.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Ольга Шагиева