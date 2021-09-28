Новости технологий

20:37 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

YouTube заблокировал два немецких канала RT без возможности восстановления

20:24, 28.09.2021
YouTube заблокировал два немецких канала RT без возможности восстановления
Фото: pixabay.com

Видеохостинг YouTube удалил два каналы RT DE и DFP без возможности восстановления, сообщиларуководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова.

RT DE занимал четвертое место в рейтингах видеохъостинга среди немецкоязычных СМИ в категории «Новости и политика». Согласно данным счетчика платформы, видео канала набрали 21,3 млн просмотров, сообщает RT.

Комментируя решение YouTube , главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала это «настоящей медийной войной», объявленной России Германией.

Фото: pixabay.com

Симоньян выразила надежду, что в ответ на блокировку каналов Россия «запретит в России Deutsche Welle и другие немецкие СМИ, а также закроет корпункты ARD и ZDF» и введет санкции против видеохостинга.

Маргарита Головатенко
ТехнологииТелекоммуникацииМедиаОбщество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также