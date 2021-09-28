YouTube заблокировал два немецких канала RT без возможности восстановления
Видеохостинг YouTube удалил два каналы RT DE и DFP без возможности восстановления, сообщиларуководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова.
RT DE занимал четвертое место в рейтингах видеохъостинга среди немецкоязычных СМИ в категории «Новости и политика». Согласно данным счетчика платформы, видео канала набрали 21,3 млн просмотров, сообщает RT.
Комментируя решение YouTube , главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала это «настоящей медийной войной», объявленной России Германией.
Симоньян выразила надежду, что в ответ на блокировку каналов Россия «запретит в России Deutsche Welle и другие немецкие СМИ, а также закроет корпункты ARD и ZDF» и введет санкции против видеохостинга.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым