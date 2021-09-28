Роскомнадзор потребовал восстановить заблокированные немецкие каналы RT на YouTube

Роскомнадзор потребовал от видеохостинга YouTube снять ограничения с заблокированных сегодня каналов RT DE и Der Fehlende Part, сказано в письме ведомства к Google, которое есть в распоряжении RT.



В ведомстве призвали разблокировать каналы в кратчайшие сроки и обозначить причины блокировки. В РКН указали, что действия видеохостинга «нарушают ключевые принципы свободного распространения информации».

«Рассматриваем данные действия администрации YouTube как акт цензуры и считаем недопустимыми какие-либо ограничения в доступе к каналам», — сказано в сообщении.

Фото: pixabay.com

Видеохостинг YouTube сегодня удалил два канала RT DE и DFP без возможности восстановления. Комментируя решение YouTube, главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала это «настоящей медийной войной», объявленной России Германией.

Маргарита Головатенко