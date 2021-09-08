Количество безработных в Татарстане сократилось до 17 тыс. человек
В Татарстане за прошедшую неделю количество официально зарегистрированных в органах службы занятости безработных сократилось на 413 человек. По состоянию на 8 сентября в республике насчитывается 17 032 нетрудоустроенных.
Уровень регистрируемой безработицы в Татарстане на сегодняшний день составляет 0,84% от численности рабочей силы, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.
В ведомстве рассказали, что из нетрудоустроенных, зарегистрированных за минувшую неделю, 548 человек ранее имели работу. 22 жителя Татарстана стали безработными после ликвидации организации или сокращения численности (штата) сотрудников работодателем.
Количество нетрудоустроенных за минувшую неделю сократилось и в некоторых моногородах РТ: в Нижнекамске их насчитывается 807, в Менделеевске — 41. Увечилось количество безработных в Набережных Челнах, Елабуге, Зеленодольске, Камских Полянах и Чистополе.
В органах службы занятости населения жителям Татарстана предлагается 57 430 вакансий, 2 565 из которых работодатели представили за минувшую неделю. Коэффициент напряженности на рынке труда в республике на 8 сентября условно составил 0,3 чел. на одну вакансию.
Напомним, в Татарстане по состоянию на 1 сентября насчитывалось 17 445 нетрудоустроенных граждан. Уровень регистрируемой безработицы составлял 0,86% от численности рабочей силы.
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