Количество безработных в Татарстане сократилось до 17 тыс. человек

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за прошедшую неделю количество официально зарегистрированных в органах службы занятости безработных сократилось на 413 человек. По состоянию на 8 сентября в республике насчитывается 17 032 нетрудоустроенных.

Уровень регистрируемой безработицы в Татарстане на сегодняшний день составляет 0,84% от численности рабочей силы, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

В ведомстве рассказали, что из нетрудоустроенных, зарегистрированных за минувшую неделю, 548 человек ранее имели работу. 22 жителя Татарстана стали безработными после ликвидации организации или сокращения численности (штата) сотрудников работодателем.

Фото: Максим Платонов (архив)

Количество нетрудоустроенных за минувшую неделю сократилось и в некоторых моногородах РТ: в Нижнекамске их насчитывается 807, в Менделеевске — 41. Увечилось количество безработных в Набережных Челнах, Елабуге, Зеленодольске, Камских Полянах и Чистополе.

В органах службы занятости населения жителям Татарстана предлагается 57 430 вакансий, 2 565 из которых работодатели представили за минувшую неделю. Коэффициент напряженности на рынке труда в республике на 8 сентября условно составил 0,3 чел. на одну вакансию.

Напомним, в Татарстане по состоянию на 1 сентября насчитывалось 17 445 нетрудоустроенных граждан. Уровень регистрируемой безработицы составлял 0,86% от численности рабочей силы.



Татьяна Демина