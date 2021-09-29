Молодых спортсменов могут обязать платить компенсацию при переходе в зарубежные клубы

В Государственную думу России внесен законопроект о компенсациях спортсменами клубам в случае отъезда за рубеж. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законопроект внесен на рассмотрение в Госдуме по инициативе Правительства РФ. В случае его принятия, молодые спортсмены в возрасте до 23 лет будут обязаны выплатить компенсацию российскому клубу в случае отъезда для участия в зарубежных соревнованиях.

Такая мера может быть распространена в некоторых видах спорта, перечень которых чуть позже предоставит Министерство спорта России. При этом эта норма закона не будет касаться профессиональных турниров, проводимых спортивной лигой, объединяющей в том числе и российские клубы.

Фото: vk.com/ska

Законопроект также предусматривает освобождение спортсмена от уплаты компенсации, если ему не поступило ни одного предложения из России.

По мнению экспертов, данное ограничение в первую очередь направлено на сдерживание оттока молодых российских хоккеистов в Северную Америку. На сегодняшний день клубы НХЛ не платят клубам из России компенсаций за игрока в случае подписания с ним контракта.

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