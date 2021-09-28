Жамнов о задачах сборной России: «Не участие, а только победа»

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал о задачах, поставленных перед национальной командой. По его словам, российские хоккеисты на любом турнире должны бороться только за победу.

«Возглавлять сборную России на таком турнире, как Олимпийские игры и чемпионат мира, — большая ответственность, я все прекрасно понимаю. Перед тем как принять это решение, я все взвешивал — все за и против. Но такой шанс может быть только один раз в жизни, я не мог отказаться. Задача у сборной России на любом турнире может быть только одна — это не участие, а только победа», — заявил Жамнов.

Алексей Жамнов. Фото: fhr.ru

Напомним, сегодня стало известно об итогах заседания экспертного совета Федерации хоккея России (ФХР), которое состоялось накануне. Эксперты ФХР рекомендовали назначить Алексея Жамнова новым главным тренером сборной России по хоккею. По их рекомендации в тренерский штаб в роли консультантов должны войти Олег Знарок и Валерий Брагин.

До назначения в сборную России Жамнов никогда не работал в должности главного тренера, занимая различные руководящие должности в «Атланте», «Спартаке» и других хоккейных структурах.