«Пушкинскую карту» оформили более двух миллионов россиян

С 1 сентября более 2 млн россиян оформили персональную «Пушкинскую карту». С ее помощью приобрели свыше 360 тыс. билетов в культурные учреждения на общую сумму 271 млн рублей. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Средний чек билетов, купленных по карте, составляет порядка 700 рублей. Культурные учреждения проявляют интерес к программе, их количество растет. По последним данным, к программе присоединились 1 836 организации культуры. На портале Культура.РФ размещено 14 тыс. событий, пишет ТАСС.



О создании «Пушкинской карты» объявил в ходе прямой линии президент России Владимир Путин. В период с сентября по декабрь 2021 года молодым людям от 14 до 22 лет на банковские карты перечислят 3 тысячи рублей. Эти средства они смогут потратить на посещение культурных объектов. В следующем году номинал может составить 5 тыс. рублей на календарный год.

«Реальное время» ранее выпустило материал, в котором ответило на все вопросы, возникающие при оформлении «Пушкинской карты».

Татьяна Леухина