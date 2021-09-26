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Жители Казани сняли на видео отсутствие охраны в одной из гимназий города

08:36, 26.09.2021
Жители Казани сняли на видео отсутствие охраны в одной из гимназий города
Фото: кадр видео из соцсети

Родители учащихся гимназии №8 в Казани пожаловались на отсутствие охраны в школе. Одна из мам сняла на видео, как спокойно зашла в школу.

По ее словам, она встретила на выходе женщину, предположительно охранника школы, которая «отошла в сторону». Мама беспрепятственно прошла в школу.

«Все открыто — заходи, кто хочет. Только что из нее вышла женщина, как я предполагаю, это охранница, которая просто ушла в сторону. Никакой охраны нет, никаких ЧОПов, как нам обещали, нет. Пожалуйста, зайти может, кто хочет», — возмутилась женщина.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, комментируя о причины трагедии в Перми заявил, что администрация учебного заведения не сделала выводов после стрельбы в Казани. Ответственные лица и персонал вуза не имел четкого алгоритма действий в экстремальных ситуациях, а меры безопасности не были усилены.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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