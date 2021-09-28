Путин призвал «вытащить людей из трущоб»

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам призвал запустить новую программу расселения аварийного жилья в России и «вытащить людей из трущоб».



«Я уже говорил много раз, еще раз хочу подчеркнуть: надо вытащить людей из трущоб. В этой связи нужно запустить новую программу, в которую войдут дома, признанные аварийными на январь 2021 года», — приводит его слова RT.

Ожидается, что россияне, проживающие в аварийных домах, начнут получать качественное жилье с 2022 года. Этот вопрос будет учитываться в бюджете.

Фото: kremlin.ru

Первый заместитель гендиректора Фонда содействия реформированию ЖКХ Олег Рурин недавно заявлял, что в России аварийное жилье, признанное таковым в 2017—2020 годах, планируют расселить за 5—6 лет.

Маргарита Головатенко