Новую программу расселения аварийщиков в России планируют выполнить за 5—6 лет

В России аварийное жилье, признанное таковым в 2017—2020 годах, планируют расселить за 5—6 лет. Об этом заявил первый заместитель гендиректора Фонд содействия реформированию ЖКХ Олег Рурин.

При этом он допустил возможное ускоренное выполнение новой программы. Сейчас она рассчитана на 5—6 лет, но есть техническая возможность ускорения новой программы. Это будет зависеть как от механизмов реализации программы, так и от графика финансирования, сказал он ТАСС.

В Татарстане планируют завершить переселение граждан из аварийного жилья на два года раньше запланированного срока, до конца 2023 года. В общей сложности в республике должны переселить 1 755 человек из 654 жилых помещений площадью 20 981,4 кв. м. Расселять аварийщиков планируют, задействуя механизмы субсидированной ипотеки, наемного жилья и комплексного развития территорий.



Ольга Шагиева