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«Зенит-Казань» сыграет с «Кузбассом» на полуфинальном этапе Кубка России

15:25, 28.09.2021
«Зенит-Казань» сыграет с «Кузбассом» на полуфинальном этапе Кубка России
Фото: vk.com/volleyzenit

Стали известны составы полуфинальных групп Кубка России по волейболу среди мужчин.

«Зенит-Казань» оказался в группе В, где сыграет с кемеровским «Кузбассом», оренбургским «Нефтяником» и «Динамо-ЛО» из Соснового Бора.

Наиболее сильный состав участников выпал на группу Б. В этом квартете сыграют «Локомотив» (Новосибирск), «Факел» (Новый Уренгой), «Белогорье» (Белгород) и «Енисей» (Красноярск).

Действующий обладатель кубка московское «Динамо» встретится на групповом этапе с уфимским «Уралом», «Самотлором» из Нижневартовска и нижегородским АСК.

Матчи полуфинала пройдут в трех городах — Казани, Новосибирске и Москве.

В финал турнира выйдут лишь победители групп. Еще одним участником «Финала четырех» станут хозяева финального этапа волейболисты петербургского «Зенита».

Напомним, накануне «Зенит-Казань» представил обновленный логотип клуба.

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