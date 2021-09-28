«Зенит-Казань» сыграет с «Кузбассом» на полуфинальном этапе Кубка России

Стали известны составы полуфинальных групп Кубка России по волейболу среди мужчин.

«Зенит-Казань» оказался в группе В, где сыграет с кемеровским «Кузбассом», оренбургским «Нефтяником» и «Динамо-ЛО» из Соснового Бора.

Наиболее сильный состав участников выпал на группу Б. В этом квартете сыграют «Локомотив» (Новосибирск), «Факел» (Новый Уренгой), «Белогорье» (Белгород) и «Енисей» (Красноярск).



Действующий обладатель кубка московское «Динамо» встретится на групповом этапе с уфимским «Уралом», «Самотлором» из Нижневартовска и нижегородским АСК.

Матчи полуфинала пройдут в трех городах — Казани, Новосибирске и Москве.

В финал турнира выйдут лишь победители групп. Еще одним участником «Финала четырех» станут хозяева финального этапа волейболисты петербургского «Зенита».

Напомним, накануне «Зенит-Казань» представил обновленный логотип клуба.