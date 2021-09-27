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«Сохраняя традиции». «Зенит-Казань» представил новый логотип команды

21:21, 27.09.2021
«Сохраняя традиции». «Зенит-Казань» представил новый логотип команды
Фото: zenit-kazan.com

Волейбольный «Зенит-Казань» представил на своем сайте обновленную айдентику клуба. Это первое масштабное обновление в истории казанской команды.

Визуальный образ собран под ключевой слоган — «Идем в ногу со временем, сохраняя традиции». Новый логотип клуба выполнен в классической для казанского «Зенита» округлой форме, со стилизованной литерой Z.

Также обновился фирменный леттеринг и набор визуальных образов, которые будут использоваться в маркетинговых и рекламных кампаниях.

Созданием новой айдентики для «Зенит-Казань» занималась известная российская студия спортивного дизайна Quberten.

Напомним, ранее стало известно, экс-волейболист казанского «Зенита» Нгапет признан ЕКВ игроком года.

СпортВолейболОбщество

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