«Сохраняя традиции». «Зенит-Казань» представил новый логотип команды

Волейбольный «Зенит-Казань» представил на своем сайте обновленную айдентику клуба. Это первое масштабное обновление в истории казанской команды.

Визуальный образ собран под ключевой слоган — «Идем в ногу со временем, сохраняя традиции». Новый логотип клуба выполнен в классической для казанского «Зенита» округлой форме, со стилизованной литерой Z.

Также обновился фирменный леттеринг и набор визуальных образов, которые будут использоваться в маркетинговых и рекламных кампаниях.

Созданием новой айдентики для «Зенит-Казань» занималась известная российская студия спортивного дизайна Quberten.

Напомним, ранее стало известно, экс-волейболист казанского «Зенита» Нгапет признан ЕКВ игроком года.