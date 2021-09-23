В Набережных Челнах мужчину заподозрили в убийстве супруги

В Набережных Челнах в одной из квартир дома 7/25 новой части города обнаружили тело 39-летней женщины. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по РТ.

По подозрению в убийстве задержан 43-летний муж потерпевшей из Удмуртии. Он рассказал, что супруга постоянно выпивала, из-за чего между ними регулярно возникали споры, которые заканчивались рукоприкладством.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Причастность к совершению преступления мужчина не признал. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения.



Ранее в Татарстане освободившегося из мест лишения свободы 31-летнего уроженца Волгоградской области обвинили в убийстве пенсионерки и похищении у нее 85 тысяч рублей.



Ольга Шагиева