КНИТУ-КАИ вновь опубликовал тендер на строительство общежития — ранее его приостановила ФАС

КНИТУ-КАИ вновь опубликовал тендер на строительство общежития. Информация появилась на сайте госзакупок.

В конце августа УФАС по РТ предписало КНИТУ-КАИ устранить выявленные нарушения норм действующего законодательства о контрактной системе при проведении тендера на строительство общежития на 620 мест. Определение исполнителя по тендеру КНИТУ-КАИ приостановили по жалобе екатеринбургской компании «Джули».



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Общежитие появится на улице Адоратского, 2В. Срок выполнения работ — до 30 августа 2022 года. Стоимость контракта снизилась до 430 млн рублей. Первоначальная цена была объявлена почти в 471,5 млн рублей.

Татьяна Леухина