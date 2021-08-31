ФАС заморозила тендер на строительство общежития КНИТУ-КАИ

Фото: Ирина Плотникова (архив)

УФАС по РТ предписало КНИТУ-КАИ устранить выявленные нарушения норм действующего законодательства о контрактной системе при проведение тендера на строительство общежития на 620 мест. Вузу необходимо отменить все протоколы, составленные при проведении электронного аукциона и внести изменения в извещение и документацию закупки, либо повторно разместить ее.

На прошлой неделе определение исполнителя по тендеру КНИТУ-КАИ приостановили по жалобе екатеринбургской компании «Джули». По данным портала госзакупок, победителем стало ООО «Садака», которое предложило за выполнение работ 470 млн рублей. Первоначальная цена контракта была объявлена почти в 471,5 млн рублей.

Это уже не первый приостановленный тендер, связанный с общежитиями КНИТУ-КАИ. В мае «Джули» пожаловалась на тендер на ремонт общежитий вуза с начальной суммой в 46 млн рублей. Согласно протоколу итогов аукциона, ремонтными работами должна была заняться московская компания, скинувшая ценник почти на 10 млн рублей. Эта компания и ранее сотрудничала с КАИ, но имеет опыт ремонта воинских частей Росгвардии и изоляторов временного содержания МВД.



Напомним, 16-этажное здание на 620 мест планируется построить на пересечении улиц Четаева и Адоратского (кадастровый номер земельного участка 16:50:110605:8).

Татьяна Демина