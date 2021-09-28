Перейра рассказал о своих задачах на посту главы департамента судейства РФС

Руководитель Департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Витор Перейра рассказал о своих задачах на новом месте работы. Португальский специалист получил назначение на должность в конце прошлой недели.



«Я постараюсь привнести свой опыт для лучшего реформирования системы регулирования и образования. Буду заниматься назначениями арбитров на матчи и оценивать их работу, участвовать в разработке и реализации плана образования и развития по всей стране», — сказал Перейра.

Также он отметил важность обучения начинающих арбитров. Новый глава департамента надеется сделать более эффективной работу РФС в этом направлении. При этом сам Перейра убежден, что в российском судействе нет никакого кризиса.



«Мне еще нужно время, чтобы глубже все изучить, но уже сейчас я могу сказать, что не вижу кризиса в России. Напротив, в судейском корпусе работает много ответственных людей, стремящихся повысить уровень футбола и судейства», — заявил португалец.

Напомним, на посту главы Департамента судейства РФС Перейра сменил венгерского специалиста Виктора Кашшаи, который ушел в отставку по собственному желанию. Срок соглашения с португальцем рассчитан на два года.

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