Департамент судейства РФС возглавил португалец Витор Перейра

Бывший португальский судья Витор Перейра назначен на пост главы Департамента судейства Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Соглашение с португальцем рассчитано на два сезона. В его зону ответственности будет также входить стратегическое развитие судейства в стране, подготовка и образование российских судей.

На этом посту он сменит Виктора Кашшаи. Венгерский специалист покинул свою должность 13 сентября.

Виктор Кашшаи. Фото: rfs.ru

В качестве арбитра Перейра провел 23 сезона в профессиональном футболе. Он судил матчи на двух чемпионатах мира (1998, 2002) и Европы-2000.

После окончания судейской карьеры Перейра несколько лет занимал руководящие посты в судейских комитетах в футбольных федерациях Португалии, Бразилии, Греции и Чехии, а также был членом судейского комитета УЕФА.

Напомним, ранее сообщалось, что на замену Кашшаи в РФС рассматривают иностранного специалиста.