В Москве начали тестировать камеры, которые выявляют нарушителей тишины по ночам

В Москве начали тестировать камеры с шумомерами для выявления нарушителей тишины по ночам. Об этом рассказал замглавы департамента транспорта столицы Андрей Корнеев.

Камера нового типа оборудована четырьмя направленными в сторону проезжей части микрофонами на Х-образном креплении. Прибор может не только фиксировать звук, но и снимать фото и видео. Для работы ночью предусмотрен ИК-датчик, пишет «Коммерсант».

В штрафном постановлении будет панорамная фотография с траекторией проезда машины (или мотоцикла), а также информация об уровне шума в пяти-семи точках по ходу движения. Также нарушитель получит видеоролик. Отмечается, что камеры будут устанавливать там, где местные жители чаще всего жалуются на шум транспорта. Сейчас они работают в районе Чистых прудов в российской столице.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В сентября ГИБДД перестала штрафовать водителей за превышение средней скорости при помощи парных камер. Такая практика существовала в течение семи лет.

В июле в Татарстане заработали две камеры, фиксирующие отсутствие ремня безопасности как у водителя, так и у пассажира: первая — на трассе М-7, на отрезке из Казани в Уфу, а вторая — на трассе Казань — Оренбург. В дальнейшем их станет больше.

Ранее СМИ сообщили о том, что водителей начнут штрафовать на 500 рублей за установку дополнительных динамиков и усилителей звука в случае, если они не соответствуют положениям по допуску автомобиля к эксплуатации. Машину могут снять с регистрации, если нарушение не будет устранено. Автоэксперт, директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев выражал мнение, что эта мера не окажет сильного влияния.



Татьяна Леухина