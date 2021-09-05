В России водителей могут оштрафовать за дополнительные динамики в автомобиле

Российских водителей могут оштрафовать за установку дополнительных динамиков и усилителей звука в случае, если они не соответствуют положениям по допуску автомобиля к эксплуатации. Сумма штрафа определена в размере 500 рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.



Ранее сообщалось, что изменения в акустическую систему автомобилей тоже следует регистрировать в ГИДД, поскольку они входят в требования технического регламента о безопасности.

Если нарушение выявили впервые, водителя привлекут к ответственности. Если водитель не устранит его в дальнейшем, машину могут снять с регистрации.

Фото: realnoevremya.ru

В министерстве пояснили, что вопрос влияния на безопасность рассматривается в каждом конкретном случае.

Маргарита Головатенко