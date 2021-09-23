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Водителей перестали штрафовать за превышение средней скорости

09:14, 23.09.2021 1
Водителей перестали штрафовать за превышение средней скорости
Фото: realnoevremya.ru

В ГИБДД перестали штрафовать водителей за превышение средней скорости при помощи парных камер. Такая практика существовала в течение семи лет.

«Используемые в настоящее время формы статистического наблюдения не содержат сведений по делам о правонарушениях по соответствующей статье КоАП РФ», — передает «Коммерсантъ» сообщение ведомства.

Технология измерения средней скорость работала с 2013 года. Сначала автомобиль фиксировался первой камерой, затем через разное расстояние — другой. Система высчитывала среднюю скорость на участке. Технология активно использовалась в Татарстане, Смоленской и Московской областях. Однако все это время не прекращались споры о законности штрафов.

С 20 декабря в Татарстане заработала автоматическая фиксация нарушений при левом повороте и развороте в неположенном месте.

Ольга Шагиева
ОбществоАвто Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:21
    Теперь верните людям деньги и извинитесь перед каждым незаконно оштрафованным.
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