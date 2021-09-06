Автоэксперт оценил введение штрафов за установку дополнительных динамиков в машину

Введение штрафов за установку дополнительных динамиков и усилителей звука в автомобиль — это мера, которая не окажет никакого влияния. Такое мнение выразил директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев.

— Никакого смысла нет. Во-первых, сотрудник ГИБДД — не специалист, который может это определить. Во-вторых, с точки зрения безопасности никакого влияния это не оказывает. С точки зрения шумовых эффектов можно рассматривать как вопрос хулиганства или агрессивного вождения, — приводит его слова RT.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Он отметил, что водителям, которые ездят по дворам и громко слушают музыку, не нужно устанавливать дополнительные динамики в машину. «Раскачать двор» можно и при помощи заводского сабвуфера. Езда с громкой музыкой — это вопрос этики, а не безопасности, считает Канаев.

Вчера СМИ сообщили о том, что водителей начнут штрафовать на 500 рублей за установку дополнительных динамиков и усилителей звука в случае, если они не соответствуют положениям по допуску автомобиля к эксплуатации. Машину могут снять с регистрации, если нарушение не будет устранено.



Татьяна Леухина