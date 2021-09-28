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В России привились от гриппа 9,2% от численности населения страны

07:56, 28.09.2021
В России привились от гриппа 9,2% от численности населения страны
Фото: realnoevremya.ru

От гриппа в России привились 9,2% от численности населения страны — свыше 13 млн россиян. Такие данные опубликованы на сайте Роспотребнадзора.

«По состоянию на 24 сентября текущего года в Российской Федерации привито от гриппа более 13 млн человек, что составляет 9,2% от численности населения страны», — говорится в сообщении.

Сейчас ведомство ведет мониторинг за иммунизацией населения. Вакцинация проводится во всех регионах страны.

Привиться от гриппа в Казани можно в мобильных пунктах вакцинации от COVID-19.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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