Главный санитарный врач Челнов выступил против массовых мероприятий

В Набережных Челнах главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизяр Бариев выступил против проведения массовых мероприятий и праздников. Об этом он заявил на совещании в мэрии.

По его словам, Роспотребнадзор может рекомендовать ограничения в плане проведения массовых мероприятий. На что мэр города Наиль Магдеев согласился, что мероприятий должно быть «минимум», но потребовал для начала конкретных решений по активизации темпов вакцинации, пишет издание Chelny-biz.ru.

Фото: nabchelny.ru

Ранее Челны уже критиковали за несоблюдение антиковидных мер на концертах. Так, 30 августа на концерт ко Дню Республики, куда исполком пригласил башкирского певца Айдара Галимова и популярного артиста Jony, сбежались 100 тысяч человек. В Казанском кремле заявили, что не будут применять никакие санкции в отношении администрации города.



На совещании также Наиль Магдеев отчитал главного санитарного врача Ильгизяра Бариева за плохие темпы вакцинации.

Ольга Шагиева