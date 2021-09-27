В Набережных Челнах мэр отчитал главного санитарного врача за плохие темпы вакцинации

В Набережных Челнах мэр города Наиль Магдеев отчитал за плохие темпы вакцинации главного санитарного врача Ильгизяра Бариева. Сейчас в городе вакцинировано первым компонентом 128 752 человека, вторым — 111 674. Это 32,2% от плана, привить нужно более 328 тыс. человек.

Такие показатели недостаточны для того, чтобы у жителей города сформировался коллективный иммунитет.

Фото: nabchelny.ru

«Вот как это можно назвать работой? Вы так бодро доложили, что вам и нам чуть ли не орден нужно давать. Что нужно дальше делать? Какие предприятия у вас сегодня в зоне особого внимания? Почему идут сплошные нарушения? Почему не обращаетесь в суд? Почему эти предприятия не закрываются? Вы — главный федеральный надзорный орган. Все полномочия в части правоприменительной практики у вас предопределены законом. У нас — методы убеждения. У вас — инструменты», — сказал Магдеев.

Мэр потребовал ввести санкции против тек, кто не выполняет определенные требования в части антиковидной профилактики.

Ранее пресс-секретарь мэра Набережных Челнов Римма Мухаметзянова в своем аккаунте в «Инстаграм» выложила сторис-репортаж из «красной зоны» горбольницы №5, а после

поделилась личными впечатлениями, где назвала происходящее похожим на апокалипсис.



Ольга Шагиева