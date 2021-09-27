Перасович: «УНИКС ждет непростой матч, «Зелена Гура» дисциплинированная команда»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от предстоящего матча против польского клуба «Зелена Гура» в рамках Единой Лиги ВТБ по баскетболу.

«Нам предстоит матч против очень серьезного соперника. «Зелена-Гура» — бегущая и дисциплинированная команда. Они показывают качественный баскетбол, агрессивно защищаются, стремительно переходят из обороны в атаку и хорошо двигают мяч. Разыгрывающий польской команды Фрэйзер раздает в среднем почти по 10 результативных передач за игру, что является крайне высоким показателем. Считаю, нас ждет очень непростой поединок», — сказал Перасович.

Фото: vk.com/unicsbasket

Встреча против «Зелена Гуры» состоится 28 сентября в казанском «Баскет-холле». Матч начнется в 19:00 по московскому времени.



Это уже второй матч УНИКСа в рамках Единой Лиги ВТБ в нынешнем сезоне. В стартовом поединке команда Перасовича дома была сильнее краснодарского «Локомотива-Кубани». После первой половины встречи казанцы уступали сопернику 17 очков, но после перерыва хозяева смогли выйти вперед и удержать победу. Подробнее об итогах первого официального матча УНИКСа в сезоне можно почитать в материале «Реального времени».

Напомним, ранее казанский клуб завоевал бронзовые медали в Суперкубке Лиги ВТБ.