УНИКС стал третьим в первом в истории розыгрыше Суперкубка Лиги ВТБ

УНИКС обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» (84:70) в матче за третье место в Суперкубке Единой лиги ВТБ по баскетболу.

Решающим в игре стала заключительная четверть, в которой казанцы позволили сопернику набрать всего лишь 10 очков. При этом на протяжении всей встречи на паркете шла равная борьба.

Самым результативным игроком в составе УНИКСа стал Марио Хезонья, набравший 27 очков.

Благодаря этой победе казанская команда финишировала третьей в первом в истории розыгрыше Суперкубка Лиги ВТБ. В финале турнира сыграют ЦСКА и петербургский «Зенит», обыгравший в полуфинале УНИКС.