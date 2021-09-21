Секстон и Гудачек не попадают в состав «Нефтехимика» по спортивным причинам

Нападающие «Нефтехимика» Дэн Секстон и Либор Гудачек пропустили два последних матча команды по спортивным причинам. Об этом сообщил главный тренер нижнекамцев Олег Леонтьев.

«Мы ждем от них результативной игры. Вернутся, и мы посмотрим, как дальше они будут биться за наш клуб. Посмотрим, ротация будет», — сказал Леонтьев.

Фото: hcnh.ru

Секстон и Гудачек не попали в состав «Нефтехимика» в двух последних матчах в КХЛ. Без них нижнекамская команда дома крупно обыграла «Витязь» (5:2) и проиграла «Сочи» (0:1).

В активе Секстона и Гудачека всего 1 заброшенная шайба на двоих в шести проведенных матчах на старте сезона.