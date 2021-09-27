Медведев: во время выборов в Госдуму на ЦИК совершались хакерские атаки

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ВО время выборов депутатов в Госдуму на ЦИК России совершались хакерские атаки, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.



Ссылаясь на данные Министерства цифрового развития, Медведев сообщил, что около половины хакерских атак происходило из США.

«Ну разве это не повод для того, чтобы начать разборку?», — сказал зампред Совбеза РФ в интервью RT.

Фото: realnoevremya.ru

Итоговая явка на выборы в Госдуму составила 51,72%. В выборах приняли участие более 56 млн граждан. ЦИК РФ признал выборы в Госдуму состоявшимися.

Маргарита Головатенко