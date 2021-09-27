Ученые заявили, что COVID-19 вызвал сильнейшее после Второй мировой снижение продолжительности жизни

Фото: Максим Платонов (архив)

Пандемия COVID-19 привела к самому сильному снижению средней продолжительности жизни в наиболее развитых странах со времен Второй мировой войны. К такому выводу пришли исследователи Оксфордского университета, изучившие данные в 29 странах, в том числе европейских, а также Чили и США.

Оказалось, что коронавирус привел к резкому сокращению средней продолжительности жизни главным образом из-за высокой смертности в более старших возрастных группах.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По подсчетам ученых, в США ожидаемая продолжительность жизни среди мужчин сократилась на 2,2 года, в Литве — на 1,7. Во многих странах Западной Европы — в Испании, Великобритании, Италии, Бельгии, Франции, Нидерландах, Швеции, Швейцарии и Португалии — масштабы потерь прошлого года не наблюдались со времен Второй мировой войны, передает «РИА Новости».

За минувшую неделю в России умерло рекордное число пациентов с COVID-19 за все время пандемии. За неделю от COVID-19 умерли 5 682 россиянина. Всего пандемия унесла жизни 203 900 человек в нашей стране. Таким образом, официальная летальность составляет 2,75%.



Татьяна Леухина