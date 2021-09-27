В Росгидромете дали прогноз на предстоящую зиму

Росгидромет спрогнозировал зиму 2021/22 годов на большей части России в пределах нормы. Теплее средних значений она будет на севере Урала, Сибири, Якутии. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды России.

Однако в декабре температура ниже нормы ожидается на большей части Приволжского федерального округа, на юге Уральского федерального округа и в юго-западных и центральных районах Сибирского федерального округа.

Фото: realnoevremya.ru

За последние 20 лет оправдываемость прогнозов температурного режима на отопительный период, выпущенных Гидрометцентром России, была в пределах 58—81%, отмечает ведомство.

Начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок ранее спрогнозировал холодную зиму в России из-за влияния антициклонов.

В феврале доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев сообщал, что прошедшая зима в Казани стала самой холодной с 2009—2010 годов.

Татьяна Леухина