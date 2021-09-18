Синоптик спрогнозировал холодную зиму в России

В России зима в этом году ожидается холодной из-за влияния антициклонов. Такой прогноз дал начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок.

— Вероятность есть такая, что тоже будет преобладать антициклональная погода и, возможно, сильные морозы. В Европе тоже самое. Мое предположение, что это будет от Ла-Манша до Урала, — приводит URA.RU его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В то же время директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин отметил, что в целом зимы будут становиться теплее из-за глобального потепления.

Сегодня научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в центре европейской части России холодная и дождливая погода продержится до конца следующей рабочей недели. Температуры по климату соответствуют октябрьским значениям, подчеркнул специалист.

В феврале доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев сообщал, что прошедшая зима в Казани стала самой холодной с 2009—2010 годов.

Татьяна Леухина