Эксперт: уходящая зима в Казани стала самой холодной за последнее десятилетие

Фото: Максим Платонов

Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев сообщил, что постепенно уходящая зима в Казани стала самой холодной с 2009—2010 годов.

— Большинству обывателей [зима] запомнилась небывало холодной. Сказать, что [зима] была небывало холодной, будет неправильно, так как в принципе подобные температуры бывали. Но сказать, что она была самой холодной за последнее десятилетие — это действительно так. В предыдущем случае зима была подобной или более холодной в 2009—2010 годах, — сказал он.

Самым теплым днем стало 25 января, когда праздновался Татьянин день, самым холодным — День защитника Отечества 23 февраля (-27,1 градуса).

Отметим, что холода уже позади — ближайшую неделю татарстанцев ожидает температура выше нуля, к субботе потеплеет до +7 градусов. Также прогнозируются осадки в виде снега.