В Татарстане от коронавируса привились 1 077 954 человека

В Татарстане от коронавируса привились 1 077 954 человека. Об этом сегодня сообщили в региональном Минздраве.

Второй компонент вакцины получили 946 272 человека.

Сегодня в Татарстане выявили 62 новых заболевших короанвирусом.

В Набережных Челнах мэр города Наиль Магдеев отчитал за плохие темпы вакцинации главного санитарного врача Ильгизяра Бариева. Сейчас в городе вакцинировано первым компонентом 128 752 человека, вторым — 111 674. Это 32,2% от плана, привить нужно более 328 тыс. человек.

Ольга Шагиева