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В Татарстане сегодня зарегистрировано 62 заболевших COVID-19

11:38, 27.09.2021
В Татарстане сегодня зарегистрировано 62 заболевших COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане сегодня зарегистрировано 62 заболевших COVID-19. Всего на 27 сентября в Татарстане зарегистрировано 26 882 случая заражения коронавирусом.

По данным оперштаба, за весь период выздоровели 23 114 человек, в том числе 5 — за минувшие сутки. Умер за весь период 731 человек.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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