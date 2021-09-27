В Татарстане сегодня зарегистрировано 62 заболевших COVID-19

В Татарстане сегодня зарегистрировано 62 заболевших COVID-19. Всего на 27 сентября в Татарстане зарегистрировано 26 882 случая заражения коронавирусом.

По данным оперштаба, за весь период выздоровели 23 114 человек, в том числе 5 — за минувшие сутки. Умер за весь период 731 человек.

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Ольга Шагиева