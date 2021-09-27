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Казанцы с весны очистили 27 км прибрежных территорий

11:05, 27.09.2021 1
Казанцы с весны очистили 27 км прибрежных территорий
Фото: kzn.ru

В Казани с весны провели 64 акции по очистке берегов водоемов. В мероприятиях поучаствовали больше двух тысяч человек, они очистили территорию протяженностью в 27 км, рассказали сегодня в исполкоме.

В экоакциях участвуют люди всех возрастов, но активнее всего — молодежь. Большое внимание уделяется памятнику природы регионального значения «Урочище «Русско-Немецкая Швейцария» площадью 30 га.

Фото: kzn.ru

В августе во время субботника на озере Глубоком в Казани волонтеры собрали 80 мешков мусора. А в июне на дне озера нашли 100-килограммовый памятник пионеру в человеческий рост, правда, поднять его не получилось.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:38
    молодцы, конечно. Но откуда столько мусора? Может как-то жестко штрафовать за него?
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