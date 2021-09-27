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На капремонт зданий казанского филиала РАНХиГС и ТатНИИСХ выделят более 40,3 млн рублей

10:45, 27.09.2021
На капремонт зданий казанского филиала РАНХиГС и ТатНИИСХ выделят более 40,3 млн рублей
Фото: kaz.ranepa.ru

В Казани планируется капитально отремонтировать здание филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (ул. Ершова, 63) и Татарского НИИ сельского хозяйства ФИЦ КазНЦ РАН (Оренбургский тракт, 48). На эти цели готовы выделить более 40,3 млн рублей.

В здании ТатНИИСХ ФИЦ КазНЦ РАН планируется установить вентиляционные системы. Подрядчику также необходимо выполнить общестроительные и ремонтные работы. Планируется обновить фасад здания, демонтировать деревянные окна и установить пластиковые, отремонтировать кровлю, чердак, входную площадку, установить новые двери и утеплить лестничные клетки.

Фото: yandex.ru/maps

В здании казанского филиала РАНХиГС намерены установить охранное видеонаблюдение, отремонтировать входную группу и выполнить определенные архитектурные решения, в том числе заменить внутренние двери, а по наружным фасадам установить оконные отливы.

Заказчиком работ выступает Главстрой РТ, следует из документации на портале госзакупок. Подать заявку на участие в тендере можно до 4 октября.

Напомним, в Казани проведут ремонт учебного здания №5 КНИТУ-КАИ — это объект культурного наследия. Здание находится по адресу: улица Карла Маркса, дом 31/7. Начальная цена контракта составила более 20,7 млн рублей.

Татьяна Демина
ОбществоИнфраструктураОбразование Татарстан

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