В Казани отремонтируют здание КАИ почти за 21 млн рублей
В Казани проведут ремонт учебного здания №5 КНИТУ-КАИ — этот объект культурного наследия. Соответствующий тендер был опубликован на сайте госзакупок.
Здание находится по адресу: улица Карла Маркса, дом 31/7. В нем будут проводиться ремонтно-реставрационные работы кровли. Начальная (максимальная) цена контракта составляет более 20,7 млн рублей. Заказчиком выступил университет.
В мае тендер на ремонт общежитий КАИ начальной суммой в 46 млн рублей был приостановлен по жалобе, выяснило «Реальное время». Согласно протоколу итогов аукциона, ремонтными работами должна была заняться московская компания, скинувшая ценник почти на 10 млн рублей. Эта компания и ранее сотрудничала с КАИ, но имеет опыт ремонта воинских частей Росгвардии и изоляторов временного содержания МВД. Пожаловалась же на тендер екатеринбургская компания «Джули».
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