В Татарстане расселение граждан из аварийного жилья планируют завершить на 2 года раньше установленного срока

В Татарстане планируют завершить переселение граждан из аварийного жилья на два года раньше запланированного срока, до конца 2023 года. В общей сложности в республике должны переселись 1 755 человек из 654 жилых помещений площадью 20 981,4 кв. м.

На эти цели выделено более 1,12 млрд рублей. Из них 741,2 млн рублей из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 370,4 млн рублей — из бюджета Татарстана и еще 8,5 миллиона из бюджетов муниципальных образований республики.

В Казани приобретение жилья для переселяющихся из аварийных домов намерены завершить до конца 2021 года — куплено уже 100 квартир для расселения 294 человек. До конца года планируется приобрести еще 267 квартир для 681 жителя. В 2019—2020 годах расселено 454 гражданина из 146 квартир.

Республиканская адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда проводится в Казани, Агрызском, Актанышском, Арском, Балтасинском, Елабужском, Зеленодольском, Кукморском, Мензелинском, Сабинском и Чистопольском районах РТ, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Напомним, Татарстану выделят средства на досрочное завершение программы расселения аварийного жилья, признанного таковым на начало 2017 года. Деньги на эти цели получат также Башкирия, Карелия, Северная Осетия, Хабаровский край, Кемеровская и Новосибирская области. На данный момент решение о выделении порядка 5,9 млрд рублей восьми регионам России находится на стадии подготовки.



На этой неделе президент России Владимир Путин предложил запустить новую программу расселения жилья, признанного аварийным на 1 января текущего года. На эти цели направят 45 млрд рублей. По всей стране это более 11 млн кв. метров, указал глава государства.



Татьяна Демина