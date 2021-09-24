В России аварийное жилье планируют расселять с помощью ипотеки и аренды

Фото: Эмиль Зиянгиров

Жителей аварийного жилья намерены расселять при помощи механизмов субсидированной ипотеки, наемного жилья и комплексного развития территорий. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора Фонда содействия реформированию ЖКХ Олег Рурин.

Также он добавил, что в новой программе по расселению из аварийного жилья будут задействованы «хорошо зарекомендовавшие себя механизмы», пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Два дня назад вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что в проекте федерального бюджета, утвержденном правительством, предусмотрено 45 млрд рублей на новую программу расселения аварийного жилья.



В Татарстане планируют завершить переселение граждан из аварийного жилья на два года раньше запланированного срока, до конца 2023 года. В общей сложности в республике должны переселить 1 755 человек из 654 жилых помещений площадью 20 981,4 кв. м.

Ольга Шагиева