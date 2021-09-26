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В России выявлено 22 498 новых случаев коронавируса

12:42, 26.09.2021
В России выявлено 22 498 новых случаев коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявлено 22 498 новых случаев коронавируса, выздоровели 13 671 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 7 420 913 человек, а выздоровевших — до 6 604 604 человек.

Зафиксировано 805 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 203 900 человек.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени»

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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