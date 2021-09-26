В России выявлено 22 498 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 22 498 новых случаев коронавируса, выздоровели 13 671 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 7 420 913 человек, а выздоровевших — до 6 604 604 человек.



Зафиксировано 805 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 203 900 человек.



Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени»

Ольга Шагиева