И. о. мэра Саранска назначен уроженец Татарстана

На этой неделе мэр Саранска Петр Тултаев покинул свой пост. Исполняющим обязанности назначен уроженец Набережных Челнов Илья Соколов, который с августа занимал должность директора Департамента городского хозяйства администрации столицы Мордовии.

Досрочную отставку Тултаева приняла внеочередная сессия городского Совета депутатов. Он покинул пост, занимаемый с 2016 года, в связи с избранием депутатом Государственного Собрания республики, пишут «Известия Мордовии».

Соколов с января 2021 года занимал должность старшего советника главы Мордовии, администрации главы и правительства республики. С августа в его обязанности входило кураторство сфер ЖКХ, дорожного строительства, транспорта, гражданской обороны, работа с территориальными общественными самоуправлениями, товариществами собственников жилья, оперативное руководство структурными подразделениями Департамента городского хозяйства.

Напомним, это не первый выходец из Татарстана, занимающий высокий пост в Мордовии. На прошедших выборах главой республики избрали экс-министра экономики Татарстана Артема Здунова. До этого с 18 ноября 2020 года он был временно исполняющим обязанности главы Мордовии.



Татьяна Демина