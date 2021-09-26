Ночью в пожаре в садовом домике под Казанью погиб человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Поздно вечером в субботу на номер вызова пожарной охраны поступило сообщение: в СНТ «Вахитовец-2» в селе Старое Шигалеево горит садовый домик. К тому моменту, пока до места происшествия приехал первый пожарный расчет, одноэтажный деревянный дом был уже целиком охвачен пламенем.

Сообщение о пожаре поступило в 22.49, к 23.13 пожарные уже локализовали его, а в 23.22 огонь был потушен полностью. Дом сгорел, припаркованный рядом автомобиль — тоже. Когда спасатели разбирали сгоревший садовый домик, обнаружили тело человека. Личность погибшего и причины пожара устанавливаются.

Напомним, пожарный-спасатель ПСЧ №65 ГУ МЧС России по Татарстану Владимир Кожеманов недавно был признан лучшим в стране по итогам ежегодного конкурса профессионального мастерства.

Людмила Губаева