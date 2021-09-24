Пожарный из Татарстана признан лучшим в России

Пожарный-спасатель ПСЧ №65 ГУ МЧС России по Татарстану Владимир Кожеманов признан лучшим в стране по итогам ежегодного конкурса профессионального мастерства. В 2019 году он стал вторым на XI Всероссийском фестивале «Созвездие мужества».

Лучшим начальником караула признали начкара ПСЧ № 27 ГУ МЧС России по Московской области Александра Гришакова. Он является мастером спорта по полиатлону и КМС по пожарно-спасательному спорту и легкой атлетике.

Соревнования проходили 3 дня в подмосковном Подольске. За победу боролись 12 пожарных и 12 начальников караулов, сообщает пресс-служба МЧС России. Оценивалась теоретическая, физическая и профессиональная подготовка участников.

Фото: vk.com/mchs__russia

В 2019-м на региональном чемпионате WorldSkills в Татарстане представили компетенцию «Пожарная безопасность». В России ее презентовали впервые.



Татьяна Демина