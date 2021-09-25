В Казани на сельскохозяйственной ярмарке выставили «изделия технического творчества» — видео

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Казани утром в субботу прошла очередная сельскохозяйственная ярмарка. В это раз ней представили не только овощи и фруты, выращенные татарстанскими фермерами, но и «изделия технического творчества», сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Сегодня ярмарку в Казани посетили министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин и министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров. «Изделия технического творчества привезли сегодня школы республики, учреждения среднего профобразования. И мы знаем, что народ, население нашей республики, ждет это ярмарки», — рассказал глава Миобрнауки Татарстана.

На ярмарке казанцы могли приобрести не только картошку стоимостью 18 рублей за килограмм, но и различные технические изделия, которые изготавливают татарстанские студенты. Так, например, учащиеся колледжей Челнов выставили поделки из металлического листа.

Напомним, традиционные сельскохозяйственные ярмарки стартовали 11 сентября. Они проходят каждую субботу во всех районах Казани на 15 точках.

Татьяна Демина